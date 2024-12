Spaccano il vetro e rubano uno zaino dall’auto in sosta: due nei guai

Verona, furto dall’auto in sosta in Stradone Porta Palio: un passante li nota e dà l’allarme, due arrestati.

I carabinieri di Verona hanno arrestato un 44enne marocchino e un 34enne tunisino, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato su autovettura. L’intervento è scaturito grazie alla pronta segnalazione di un residente, che ha notato i due mentre armeggiavano con una certa disinvoltura all’altezza del finestrino (lasciato leggermente aperto dal proprietario) di una autovettura, regolarmente parcheggiata lungo Stradone Porta Palio.

Dopo pochi secondi, i ladri sono riusciti a forzare il vetro e hanno asportato uno zaino al suo interno, per poi fuggire di corsa lungo le vie limitrofe. Grazie alla chiamata immediata del cittadino, tutte le pattuglie hanno circondato la zona d’interesse e dopo varie ricerche, sono riusciti a individuare e bloccare i due.

Al termine del controllo personale, uno dei due indagati è stato altresì trovato in possesso di un “frangivetro” (identico a quelli che installati negli autobus di linea per emergenza), successivamente sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, nella mattinata odierna, sono stati condotti innanzi il Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto, rinviato l’udienza e disposto: per il 44enne la custodia cautelare in carcere, mentre per il 34enne l’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.