Verona, Christmas run da record: l’invasione di 4mila Babbi Natale da tutto il mondo

Christmas run da record: a Verona l’invasione di 4mila Babbi Natale da tutto il mondo in corsa per Telethon.

La Avesani Verona Christmas Run ha riunito 4 mila persone vestite da Babbo Natale per celebrare lo spirito delle feste e la solidarietà. L’atmosfera gioiosa, l’odore del vin brulè e le note delle canzoni natalizie hanno accolto i partecipanti, creando un evento indimenticabile. L’assessora ai Grandi Eventi del comune di Verona, Stefania Zivelonghi, ha dato il via alla corsa, accompagnata dal marito e dal suo inseparabile cagnolone Dylan.

Musica e solidarietà.

La festa si è animata grazie alla musica di Dj Alex Armani e Dj Sundree, oltre all’esibizione della band di Maria Teresa De Pierro “Merysse“, presidente dell’associazione “Istinti Artistici”. Le sue melodie natalizie hanno creato un’atmosfera perfetta, coinvolgendo i Babbi Natale nei balli organizzati dallo staff durante la partenza e il rientro in piazza.

Ma l’aspetto più importante della manifestazione è stato, come sempre, la solidarietà. Stefano Stanzial, rappresentante di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, ha sottolineato che parte del ricavato sarà devoluta alla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) per sostenere la Fondazione Telethon.

Appuntamento 2025: Romeo&Giulietta Half Marathon.

Il comitato organizzatore dà appuntamento al prossimo grande evento: la Romeo&Giulietta Half Marathon, per domenica 16 febbraio 2025. Sarà possibile scegliere tra tre percorsi: la Half Marathon, la Relay e la Family Run.

Le iscrizioni sono già aperte online, con possibilità di aderire fino all’11 febbraio 2025. Per chi vuole risparmiare, si consiglia di iscriversi prima delle date di cambio tariffa: 31 dicembre 2024 per la Relay e 31 gennaio 2025 per la Family Run. Sarà possibile registrarsi anche all’area Expo il 14 e 15 febbraio 2025 all’Agsm Forum, salvo disponibilità di pettorali.