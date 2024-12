Auto esce di strada sulla Gardesana, due i feriti: uno è grave

Incidente a Malcesine sulla Gardesana, due i feriti.

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, sulla strada Gardesana, all’altezza di Malcesine. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 17.30 un’auto è uscita di strada in maniera autonoma, per cause che sono ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze ed elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di due persone ferite, una delle quali in modo particolarmente serio.

(notizia in aggiornamento)