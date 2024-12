Babbo Natale è già arrivato a Verona in versione animalista

Babbo Natale animalista in centro a Verona.

Sabato pomeriggio 14 dicembre, nel centro della città di Verona, è arrivato in anticipo Babbo Natale in versione animalista. Lo scopo? Far riflettere la gente su alcune tematiche importanti.

I militanti di centopercentoanimalisti hanno girato il centro di Verona e donato giocattoli alle bambine e bambini, previa una promessa da parte dei loro genitori: se dovessero adottare un animale, si recherebbero in un rifugio e la scelta sarebbe per sempre. Per l’occasione è stato rispolverato una manifesto del 2003, dove veniva riportato un messaggio che non ammette fraintendimenti.

Un messaggio prima di tutto contro l’abbandono. “Chi decide di vivere con un animale, sia cane o qualsiasi altro, si assume una grossa responsabilità – sostengono centopercentoanimalisti -. Proprio a Natale molti regalano cuccioli, che troppo spesso vengono rifiutati quando l’animale cresce, o si deve andare in vacanza”.