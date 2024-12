L’Hellas sa ancora vincere: 3 a 2 al Tardini, Parma battuto

L’Hellas Verona espugna il Tardini e batte il Parma in un match fondamentale per riprendersi dopo la serie di sconfitte.

Contro il Parma di Pecchia per l’Hellas Verona è già quasi un’ultima spiaggia, che arriva dopo una serie di prestazioni a tratti sconcertanti. E nel bel mezzo di una trattativa che potrebbe far passare di mano la società di Maurizio Setti.

Il match comincia subito bene per i gialloblù: dopo 5 minuti Hellas in vantaggio, con incornata vincente di Coppola sugli sviluppi di un corner. Ma dura poco. Il tempo per Harroui di divorarsi il raddoppio e al 19′ il Parma pareggia con Sohm che ribatte in rete da due passi. Il primo tempo si chiude in parità.

All’inizio della ripresa spinge il Parma, ma passa ancora il Verona al 57′: assist di Harroui, tocco da centravanti vero di Sarr e gialloblù dell’Hellas di nuovo in vantaggio. E al 75′ il Verona cala il tris, grazie a un tap in di Mosquera, appena entrato al posto di Harroui, dopo una respinta corta di Suzuki. I ragazzi di Pecchia provano a rientrare in partita fino alla fine: e al 90′ Sohm dalla distanza infila con un rasoterra preciso l’angolino alla destra di Montipò.

Cinque minuti di recupero col cuore in gola per l’Hellas, che prova a difendere con i denti una vittoria che sarebbe preziosissima. Il triplice fischio è una liberazione: il Verona torna alla vittoria dopo quattro sconfitte di fila.

TABELLINO.

PARMA-HELLAS VERONA 2-3

Reti: 5′ Coppola, 19′, 90′ Sohm, 57′ Sarr, 75′ Mosquera

PARMA: Suzuki, Balogh, Delprato, Leoni (dal 66′ Hainaut), Valeri, Sohm, Estevez (dall’8′ Haj Mohamed (dal 77′ Benedyczak), Man, Hernani (dal 46′ Keita), Cancellieri (dal 46′ Almqvist), Bonny

A disposizione: Chichizola, Corvi, Camara, Coulibaly, Mihaila, Trabucchi

Allenatore: Fabio Pecchia

HELLAS VERONA: Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Duda, Belahyane, Harroui (dal 67′ Mosquera), Lazovic (dal 67′ Daniliuc), Suslov (dall’85 Dani Silva), Sarr (dal 67′ Livramento)

A disposizione: Perilli, Magro, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Kastanos, Magnani, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Simone Sozza (Sez. AIA di Seregno)

Assistenti: Luca Mondin (Sez. AIA di Treviso), Paolo Bitonti (Sez. AIA di Bologna)

NOTE. Ammoniti: 39′ Hernani, 41′ Coppola, 61′ Duda