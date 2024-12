Giorgia Meloni nomina cavaliere la storica commerciante di Cazzano

La premier Meloni nomina cavaliere la storica commerciante di Cazzano di Tramigna.

A Cazzano di Tramigna, la storica commerciante Mirella Piubelli è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da Giorgia Meloni. Questo onore le è stato conferito ufficialmente dal prefetto di Verona, Demetrio Martino, su indicazione della Premier, che le ha inviato una lettera per celebrare il suo straordinario impegno. Giovedì, la signora Piubelli, 92 anni, sarà accolta in prefettura per la cerimonia ufficiale.

Mirella è una figura storica per la sua comunità. La sua tabaccheria, attiva da decenni, non è solo un negozio ma un punto di riferimento sociale, considerata quasi un simbolo del paese. La sua carriera è iniziata quando era ancora una bambina: così giovane che per servire i clienti doveva salire su uno sgabello per raggiungere il bancone. Negli anni ’60, la sua bottega rappresentava lo spirito dell’epoca, con scaffali che offrivano una varietà incredibile di articoli, trasformandola in un centro di vita quotidiana.

Nella lettera inviata alla signora Piubelli, la premier Meloni ha voluto sottolineare quanto questo riconoscimento rifletta una vita dedicata con passione al lavoro. La tabaccheria, ha scritto, è diventata un luogo di incontro e un simbolo di appartenenza per gli abitanti di Cazzano di Tramigna. Meloni ha inoltre evidenziato che attività come quella di Mirella rappresentano il cuore pulsante della comunità italiana. Spazi dove si coltiva il senso di appartenenza, si costruiscono legami e si affrontano insieme gioie e difficoltà, incarnando i valori di solidarietà e coesione che uniscono il Paese.