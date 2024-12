I tulipani più belli del mondo sono a Valeggio sul Mincio al parco Sigurtà.

I tulipani del Parco Giardino Sigurtà sono stati premiati con il World Tulip Innovation Award 2024: altro successo per la Tulipanomania. Si tratta della spettacolare fioritura primaverile del parco Giardino Sigurtà. Durante il World Tulip Summit 2024 a L’Aia, in Olanda dal 16 al 18 ottobre, il parco ha ricevuto un premio che celebra l’innovazione e la bellezza di questa straordinaria fioritura, considerata la più importante in Italia.

Premio all’innovazione.

Con oltre un milione di tulipani, accompagnati da giacinti, narcisi e muscari, Tulipanomania ogni primavera attira migliaia di visitatori. Il premio è stato assegnato per le nuove idee introdotte anno dopo anno, come le aiuole galleggianti nei laghetti, le panchine floreali con narcisi e tulipani, e i quadri di tulipani. Il progetto, guidato dal conte Giuseppe Sigurtà e dal suo team di giardinieri, si distingue per la cura nella selezione delle varietà e nella loro disposizione unica.

Fioritura da record.

Tulipanomania è cresciuta enormemente negli anni: da una piccola fioritura con 5.000 tulipani si è trasformata in un festival di fama internazionale. Il parco, con i suoi 60 ettari, diventa in primavera un mosaico di colori, con fiori che decorano boschi, tappeti erbosi, aiuole e viali, offrendo scorci perfetti per foto indimenticabili.

Dietro Tulipanomania c’è un lavoro che dura tutto l’anno: ricerca di varietà particolari, progettazione delle aiuole e piantumazione a mano dei bulbi in autunno. Il risultato è un evento che celebra la bellezza della natura e il legame con il territorio, come dimostrano le collaborazioni con i comuni vicini, come le aiuole create sul lungolago di Bardolino.

Primato internazionale.

Tulipanomania è ormai riconosciuta a livello mondiale.

2016 : Premio per “ La fioritura più bella d’Italia” dal network Il Parco Più Bello d’Italia.

: Premio per “ dal network Il Parco Più Bello d’Italia. 2019 : Vincitore del World Tulip Award .

: Vincitore del . 2022: Miglior Festival di Tulipani al mondo secondo la World Tulip Society.

Riapertura a marzo 2025.

Il Parco Giardino Sigurtà riaprirà l’8 marzo 2025, con ingresso gratuito per tutte le donne, per una nuova stagione di colori e magia floreale.