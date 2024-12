Una giornata da eroi: successo per l’open day in Bra dei vigili del fuoco. VIDEO

Eroi per un giorno: successo per l’open day in Bra dei vigili del fuoco. Video e foto.

Ieri 15 dicembre a Verona, piazza Bra è diventata un’area espositiva con mezzi e attrezzature da intervento dei vigili del fuoco, che si sono mobilitati per la maratona Telethon. In molti si sono affollati nell’area dove era possibile salire una scala a corda appesa all’autoscala, per poi scendere dal palo come un vero pompiere.

Tra le novità proposte, negli stand allestiti dai vigili del fuoco, sono risultati molto apprezzati i visori di realtà virtuale, attraverso i quali era possibile vivere le emozioni quotidiane dei numerosi interventi svolti. Anche la “casa degli errori”, percorso educativo che mette in evidenzia i pericoli che talvolta sono celati in un normale ambiente domestico, sono stati visitati dai numerosi veronesi e non, che hanno preso d’assalto l’area espositiva creata dai vigili del fuoco per raccogliere fondi e finanziare la ricerca biomedica sulle malattie genetiche rare.