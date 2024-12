Qualità della vita, Verona è tra le migliori città dove vivere in Italia

La nostra Verona è tra le migliori città dove vivere in Italia secondo la classifica del Sole 24 Ore.

Verona si posiziona al settimo posto nella classifica delle province italiane, tra le migliori città dove vivere in Italia. Questo secondo l’indagine sulla Qualità della vita 2024 pubblicata da Il Sole 24 Ore.

Si tratta di una crescita importante, con la città scaligera che guadagna 8 posizioni rispetto al 2023. Questo risultato è frutto di una buona performance in vari settori chiave.

La classifica analizza 90 indicatori suddivisi in sei aree tematiche, come benessere economico, salute, istruzione e ambiente. Grazie ai progressi in questi ambiti, Verona si è distinta tra le province italiane, consolidando la sua reputazione come una delle città più vivibili.

Punti di forza di Verona.

Economia e lavoro: Verona si dimostra solida grazie a un’ economia dinamica e a opportunità di impiego.

Verona si dimostra solida grazie a un’ di impiego. Servizi e infrastrutture: La città offre servizi efficienti e infrastrutture moderne , facilitando la vita quotidiana dei residenti.

La città offre , facilitando la vita quotidiana dei residenti. Cultura e turismo: La sua ricca storia, l’Arena e il patrimonio culturale continuano a renderla una meta apprezzata sia dai turisti che dagli abitanti.

Sfide per il futuro.

Nonostante il buon piazzamento, ci sono alcune sfide su cui lavorare: migliorare ulteriormente l’ambiente urbano, investire in trasporti pubblici e potenziare i servizi per giovani e famiglie.

In vetta alla classifica.

Bergamo al primo posto.

Trento, al secondo.

Bolzano al terzo.