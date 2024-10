Verona celebra l’anniversario della polizia locale: 40mila servizi in un anno, ma “Mancano agenti”.

Il Corpo di polizia Locale di Verona celebra il 158° anniversario con oltre 40mila servizi svolti in un anno, Luigi Altamura sottolinea però “la mancanza di agenti”. Si tratta di un problema che come spiega il comandante “è dovuto al turn-over e agli affitti elevati”, chiedendo nuove leggi per potenziare il Corpo, anche in vista delle Olimpiadi 2026.

La Polizia Locale ha gestito maxi cantieri, grandi eventi e prevenuto il degrado urbano. È stata data grande attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei comportamenti pericolosi alla guida, oltre a intensificare i controlli grazie al programma di “Controllo di vicinato”, ormai diventato un modello a livello nazionale.

La città di Verona sta vivendo una trasformazione con nuove infrastrutture e interventi per migliorare la viabilità, per essere pronta agli appuntamenti olimpici e a una crescente partecipazione a eventi internazionali. In questo contesto, la polizia Locale ha avuto e ha un ruolo fondamentale, dalla sicurezza durante i grandi eventi alla lotta alla micro-criminalità.

Il controllo della velocità e la prevenzione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe sono stati intensificati, insieme ai controlli amministrativi nei locali pubblici.

Programma celebrazioni dell’anniversario di venerdì 4 ottobre.