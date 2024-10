Da oggi scattano a Verona le misure anti-smog: i limiti e le auto che non possono circolare

Da oggi scattano a Verona le misure anti-smog: ecco i limiti e le auto che non possono circolare.

Da oggi scattano a Verona le nuove misure anti-smog: ecco i limiti e le auto che non possono circolare. Dal primo ottobre entrano in vigore nuove restrizioni per i veicoli più inquinanti. Sono previsti limiti di circolazione e deroghe per alcune categorie.

Move-In.

Per esempio è possibile aderire al sistema Move-In, che consente una gestione monitorata dei chilometri percorsi. Le auto che superano i limiti di emissione possono comunque circolare entro un certo numero di chilometri, stabilito in base alla tipologia del veicolo. Questo solo se l’allerta è Verde.

Il sistema di controllo, noto come “scatola nera”, viene installato a bordo del veicolo e registra i tragitti percorsi in tempo reale. Questa tecnologia permette di monitorare la distanza percorsa e lo stile di guida, incentivando comportamenti più sostenibili. L’adesione è volontaria e comporta un costo annuale di 50 euro per il primo anno e di 20 per i successivi.

Quando.

Il piano antismog sarà attivo da oggi fino al 20 dicembre 2024, per poi riprendere dal 7 gennaio fino al 30 aprile 2025. Durante questo periodo, i veicoli diesel fino a Euro 4 non potranno circolare liberamente. Sono previste eccezioni per chi ha necessità lavorative o deve spostarsi per motivi professionali, purché sia munito di apposita certificazione. In determinate fasce orarie (dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30), sarà possibile eseguire operazioni di carico e scarico merci, seguendo le normative vigenti.

Allerta: i livelli.

Il piano prevede tre livelli di allerta: Verde, Arancio e Rosso, basati sul monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. In ogni fase sono previste diverse limitazioni alla circolazione, ma i veicoli alimentati a Gpl, metano, elettricità o ibridi, così come quelli utilizzati per il trasporto di bambini verso scuole e asili, disabili, medici e veterinari in servizio, potranno continuare a circolare.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE.

Allerta verde : il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli (categoria M – trasporto di persone e N – trasporto merci): Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0). Il divieto di circolazione vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i festivi.

: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli (categoria M – trasporto di persone e N – trasporto merci): Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0). Il divieto di circolazione vale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, esclusi i festivi. Allerta arancio : il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N), motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0).

: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N), motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000 (i.e. Euro 0). Allerta rossa : il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N) in più limitazione Euro 5 (categoria N) dalle 8.30 alle 12.30, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.

: il blocco del traffico è valevole per le categorie di veicoli: Euro 0-2 benzina (categoria M e N), Euro da 0 a 5 diesel (categoria M), Euro da 0 a 4 diesel (categoria N) in più limitazione Euro 5 (categoria N) dalle 8.30 alle 12.30, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000. In caso di allerta arancio e rossa, il divieto di circolazione vale tutti giorni, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali. Valevole anche per quest’anno la finestra di sospensione del provvedimento, a partire dal 21 dicembre compreso fino al 6 gennaio compreso, per il periodo natalizio, quando le scuole sono chiuse e il servizio di trasporto pubblico ridotto.

inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali. Valevole anche per quest’anno la finestra di sospensione del provvedimento, per il periodo natalizio, quando le scuole sono chiuse e il servizio di trasporto pubblico ridotto. Attenzione . Dal 27 dicembre in caso di allerta rossa scatta il divieto di circolazione su tutti giorni. Arpav effettuerà tre volte alla settimana i controlli sull e centraline scaligere e, in caso di superamento del livello di Pm10 nell’aria per più giorni consecutivi , scatteranno i livelli di allerta arancio o rosso, con possibile blocco, in caso di qualità dell’aria fortemente compromessa, anche dei diesel euro 5.

. Dal 27 dicembre in caso di allerta rossa scatta il divieto di circolazione su tutti giorni. Arpav effettuerà tre volte alla settimana i controlli sull , scatteranno i livelli di allerta arancio o rosso, con possibile blocco, in caso di qualità dell’aria fortemente compromessa, anche dei diesel euro 5. Attenzione. Divieto di tenere acceso il motore in fase di sosta e fermata per autobus, auto e mezzi trasporto merci, anche nelle fasi di carico e scarico.

Car pooling.

Il car-pooling, ossia la condivisione dell’auto, è incentivato, permettendo a chi viaggia in gruppo di aggirare alcune delle limitazioni previste dal piano antismog. Infine, il sistema Move-In resterà attivo fino a settembre 2025.