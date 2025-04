L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi è all’Arena di Verona

“Addio” Umberto Tozzi: saluterà il suo pubblico il 5 ottobre con il grande concerto all’Arena di Verona.

Il 5 ottobre, Umberto Tozzi terrà il suo ultimo concerto all’Arena di Verona, all’interno del tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”.

Durante la conferenza stampa nella Sala Arazzi del Comune di Verona, è stato presentato questo evento unico, che vedrà sul palco grandi ospiti come Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors.

Tozzi, con 50 anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e canzoni che hanno fatto il giro del mondo come “Ti amo”, “Gloria”, “Tu” e “Si può dare di più”, darà l’addio alle scene con una serata carica di emozione.

Il concerto rientra tra gli eventi celebrativi del 60° anniversario della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che da anni sostiene la ricerca scientifica per rendere il cancro sempre più curabile.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

Il tour di Tozzi tocca 4 continenti e si concluderà in una delle location a lui più care, l’Arena di Verona, dove ha vissuto alcuni dei momenti più intensi della sua carriera. Sarà l’ultima occasione per ascoltare dal vivo uno degli artisti italiani più amati, in un concerto che si preannuncia memorabile.