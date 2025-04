Incidente tra due auto sulla provinciale 25 tra Castel d’Azzano e Vigasio: un ferito all’ospedale, illeso l’altro guidatore.

Incidente fra due auto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 aprile, sulla strada provinciale 25, nel tratto tra Vigasio e Castel d’Azzano. Le due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, quando una delle due è uscita da un autolavaggio per immettersi sulla provinciale, proprio mentre in quel momento transitava l’altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, anche se fortunatamente le conseguenze dell’incidente non sono state gravi. Uno dei conducenti è stato trasportato in ospedale, illeso il guidatore dell’altra auto. Al vaglio della polizia locale di Castel d’Azzano l’esatta dinamica di quanto accaduto.