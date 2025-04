Crescere come i campioni: piazza Bra palestra di sport e di valori per 200 bambini veronesi.

Una mattinata di allegria, energia e condivisione ha animato Piazza Bra, trasformata per un giorno in una palestra a cielo aperto. Oltre 200 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno partecipato alla terza tappa del tour Banca Generali Un Campione per Amico, l’iniziativa itinerante che unisce sport, educazione e divertimento.

Protagonisti d’eccezione quattro leggende dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, che si sono messi in gioco al fianco dei più piccoli tra rovesci, schiacciate, tiri e risate. In un clima gioioso e coinvolgente, i campioni hanno trasmesso ai giovani partecipanti non solo tecniche sportive, ma anche valori fondamentali come il rispetto, il lavoro di squadra e la voglia di mettersi in gioco.

Grande la soddisfazione da parte di Banca Generali, che da ben quattordici anni sostiene il progetto:

“Verona ci ha accolto con grande calore”, ha commentato Rodolfo Lomelina, Sales Manager Area Nord Est. “Con questa iniziativa vogliamo promuovere lo sport come strumento di crescita e relazione, ma anche stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza sul tema del risparmio e della sostenibilità finanziaria”.

A sottolineare il valore umano dell’evento anche Adriano Panatta, che ha parlato di un’esperienza toccante: “È bello vedere il sorriso dei bambini e la loro voglia di partecipare. Questa manifestazione non è solo sport: è un’occasione per vivere momenti felici e costruire, attraverso il gioco, legami e valori che resteranno nel tempo”.