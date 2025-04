A Verona impianti di riscaldamento accesi fino a venerdì 25 comprese: firmata l’ordinanza dal sindaco Tommasi.

A Verona impianti di riscaldamento accesi fino a venerdì 25 aprile compreso. E’ stata firmata dal sindaco Damiano Tommasi l’ordinanza che proroga l’accensione. Il provvedimento tiene conto del fatto che le condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni in Veneto manterranno le temperature al di sotto della media stagionale.

Per questo motivo si è ritenuto necessario mantenere l’utilizzo degli impianti termici, consentendo l’accensione del riscaldamento comunque per un periodo limitato. L’utilizzo degli impianti è infatti consentito per un massimo di 7 ore giornaliere, con le temperature massime stabilite in 19 C° centigradi per gli edifici pubblici e privati e 17° C per gli edifici industriali e assimilabili.

Una misura che garantisce benessere alla cittadinanza, ed è compatibile con la sensibilità del Comune in ambito di sostenibilità ambientale, tutela della qualità dell’aria e adesione alle politiche nazionali di contenimento dei consumi del gas.