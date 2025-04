Umberto Tozzi in Arena: martedì 15 aprile la conferenza stampa di presentazione del concerto-evento.

Martedì 15 aprile alle 14.30, nella Sala Arazzi del Comune di Verona, Umberto Tozzi sarà presente alla conferenza stampa per il suo concerto in Arena.

Dopo un lungo tour mondiale che ha toccato quattro continenti, Tozzi si prepara a salutare il suo pubblico con un grande concerto all’Arena di Verona, in programma il 5 ottobre 2025. Il live, intitolato “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour“, sarà una festa speciale con tanti ospiti sul palco, per rivivere insieme i momenti più importanti della sua carriera.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi successi intramontabili, da “Ti amo” a “Tu”, da “Gloria” a “Si può dare di più”, passando per “Stella stai” e “Notte rosa”.

L’evento rientra tra le celebrazioni per i 60 anni della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, la principale realtà in Italia nel finanziamento della ricerca oncologica indipendente, con l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile attraverso l’innovazione scientifica.