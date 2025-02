L’ultima notte “rosa” di Umberto Tozzi: l’addio all’Arena di Verona con il “final tour”

Umberto Tozzi da il suo addio alla scena live: “Notte Rosa the final tour” fa tappa all’Arena di Verona.

Umberto Tozzi celebra 50 anni di carriera con un evento speciale: “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”: l’addio alle scene all’Arena di Verona. Il concerto sarà il 5 ottobre all’Anfiteatro scaligero, una location magica che ha già ospitato molte delle sue esibizioni indimenticabili.

L’addio alle scene.

Dopo un tour mondiale che ha toccato quattro continenti, Tozzi regalerà al pubblico italiano un’ultima serata ricca di emozioni. Il concerto sarà un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, tra cui “Ti Amo”, “Tu”, “Gloria”, “Notte Rosa”, “Si Può Dare di Più”, “Gente di Mare” e “Gli Altri Siamo Noi”.

La carriera.

Con oltre 80 milioni di dischi venduti e più di 2mila concerti in tutto il mondo, Tozzi è uno degli artisti italiani più amati di sempre. Ha vinto il Festival di Sanremo, due Festivalbar, un Golden Globe e ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards. La sua musica ha fatto da colonna sonora a film e serie di successo, tra cui The Wolf of Wall Street e La Casa di Carta.

L’evento benefico.

Il concerto sarà anche un’importante occasione per sostenere la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, che da 60 anni investe nella lotta contro il cancro con oltre 2,5 miliardi di euro destinati alla ricerca scientifica.

Biglietti.

I biglietti per il concerto sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali.