Al via la “Festa de la Renga”: a Parona anche i giovani tengono viva la tradizione

“Festa de la Renga” a Parona è tutto pronto per la festa tradizionale del carnevale veronese.

Mercoledì 5 marzo torna l’appuntamento più goloso del carnevale veronese: la tradizionale Festa della Renga a Parona. Una manifestazione sentita e partecipata dai veronesi e non solo, con le degustazioni di “polenta e renga” e con la tradizionale sfilata che vede alla testa la “siora La Parona”.

“Polenta e renga” è un piatto tradizionale veronese la cui preparazione inizia due mesi prima ed è curata dalle associazioni che compongono il Comitato Benefico Festa della Renga: Fidas, Pescasportivi, As Parona, Gruppo escursionistico El Capel.

L’iniziativa è stata presentata in Comune dall’assessora alla Sicurezza e grandi eventi, Stefania Zivelonghi, che è stata insignita della Commenda del Comitato dal suo presidente Roberto Bussola. “Sono orgogliosa – ha detto l’assessora -. È una tradizione importante”.

Un ruolo importante lo ha giocato anche la 2° Circoscrizione, rappresentata dalla presidente, Elisa Dalle Pezze.

I banchi per gli assaggi della renga, in abbinamento con i prodotti tipici veronesi, apriranno alle 10 di mercoledì 5 marzo. La sfilata delle maschere inizierà alle 15 e si chiuderà in piazza del Porto alle 16.30.

Roberto Bussola, presidente del Comitato Benefico Festa della Renga ha sottolineato che “questa edizione si caratterizza per una grande partecipazione di volontari e soprattutto l’avvicinarsi dei ragazzi alla festa. Un ricambio generazionale di cui abbiamo bisogno per garantirne la continuità”.