Festa de la Renga di Parona: in cucina 15 quintali di pesce

Tutto pronto per la festa de la Renga di Parona: saranno cucinati 15 quintali di pesce.

L’evento tradizionale del gusto e del carnevale scaligero, ossia la festa de la Renga di Parona, è programmata per il 5 marzo. Le cucine apriranno alle 10 e fino alle 21 serviranno renga e polenta e bigoli con la renga. Per preparare i piatti tipici, il Comitato ha lavorato oltre 15 quintali di pesce che saranno pronti per la giornata di festa.

La manifestazione, organizzata dal Comitato che riunisce diverse associazioni locali e da una sessantina di volontari, vedrà sfilare dalle 15 in poi con partenza da via Valpolicella, circa 80 gruppi carnevaleschi con in testa la maschera della frazione del capoluogo veronese, La Parona de Parona.

Una sessantina di persone, volontari e operatori, sarà impegnata nei servizi di sicurezza ed emergenza per la buona riuscita della festa.