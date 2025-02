San Martino investe sulla mobilità: al via i lavori per la nuova pista ciclabile

Mobilità, lavori a San Martino Buon Albergo: tutto pronto per la nuova pista ciclabile.

A San Martino Buon Albergo prende il via un nuovo intervento a favore della mobilità sostenibile: partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Venezia. Si tratta di un collegamento strategico che permetterà di unire due percorsi già esistenti, creando così un itinerario continuo e sicuro per ciclisti e pedoni.

La pista.

Il nuovo segmento ciclabile avrà una lunghezza di circa 80 metri e una larghezza di 2,10 metri, con una struttura che garantirà la sicurezza degli utenti senza interferire con le proprietà private adiacenti. Il percorso partirà da via Venezia, sviluppandosi lungo il lato ovest in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e affiancando le recinzioni delle proprietà sul lato sud.

L’intervento include anche la sistemazione della rete di drenaggio delle acque piovane, con il deflusso verso il pozzo perdente che si trova nel parco. Questo permetterà di ridurre il carico idraulico su via Galilei, migliorando la gestione delle acque meteoriche. Inoltre, è prevista la predisposizione per la futura illuminazione pubblica, rendendo il percorso ancora più sicuro, anche nelle ore serali.

Il costo complessivo dell’opera è di 55 mila euro, un investimento che punta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, incentivando spostamenti sostenibili e contribuendo al riassetto dell’area urbana.