Spaccata nella notte al salone del barbiere dei vip a Veronetta

Nuova spaccata nella notte al salone da barbiere “C’era una volta” di Romesh Sidney in via San Nazaro, a Veronetta: sparita la cassa.

Nuova spaccata ai danni di uno dei saloni da barbiere “C’era una volta” di Romesh Sidney a Verona. Questa volta è toccato a quello di via San Nazaro, a Veronetta. Ignoti vi hanno fatto irruzione nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 dopo aver sfondato con un pesantissimo tombino la porta a vetri del salone.

Una volta dentro, i ladri hanno portato via la cassa, con dentro meno di 200 euro. Sul furto stanno indagando i carabinieri di Verona. Utili, come spesso accade in questi casi, potranno essere le immagini della telecamere di sorveglianza della zona. Solo pochi mesi fa il barbiere di origini srilankesi, noto anche per avere tra i suoi clienti molti vip, tra i quali alcuni calciatori dell’Hellas, aveva subito un altro furto simile nel salone di Borgo Milano.