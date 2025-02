A Verona per l’8 marzo vaccinazioni contro il virus Hpv: ecco dove

Giornata internazionale dell’Hpv: Verona per l’8 marzo vaccinazioni contro l’Hpv su prenotazione. Ecco dove.

Il 4 marzo si celebra la Giornata internazionale dell’Hpv e a Verona per l’8 marzo verranno eseguite le vaccinazioni contro questo virus. La ricorrenza è stata istituita dalla Papillomavirus Society per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione delle malattie legate al Papillomavirus Umano (Hpv).

Prevenzione.

L’Hpv è l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa e può causare diverse forme di tumore, tra cui quello della cervice uterina, dell’ano e dei genitali maschili e femminili. Fortunatamente, molte di queste patologie sono prevenibili grazie alla vaccinazione e allo screening.

Nel 2023, l’Ulss 9 Scaligera ha invitato oltre 45.300 donne allo screening, con un’adesione del 60%. Sono stati diagnosticati 130 casi di tumori o lesioni precancerose, dimostrando l’importanza della prevenzione.

Vaccinazione contro l’Hpv.

Il vaccino è offerto gratuitamente a ragazze fino a 26 anni e ragazzi fino a 25 anni e a persone con particolari condizioni di rischio, senza limiti di età.

Iniziativa ULSS 9 per l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale dell’HPV, sabato 8 marzo, dalle 08:30 alle 12:30, gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Ulss 9 offriranno la vaccinazione contro l’Hpv su prenotazione e gratuitamente per donne under 26 e uomini under 25.

Screening e diagnosi precoce.

Il tumore del collo dell’utero, se diagnosticato precocemente, ha alte possibilità di cura. Per questo, lo screening è offerto gratuitamente a donne vaccinate prima dei 15 anni: primo test HPV a 30 anni, poi ogni 5 anni fino ai 64 anni. Donne non vaccinate: Pap Test ogni 3 anni dai 25 ai 29 anni, poi test HPV ogni 5 anni. Donne under 26: vaccino gratuito in occasione dello screening.

Come prenotare.

L’Ulss 9 invita ad aderire allo screening. Chi non ha ricevuto l’invito può contattare il Centro Screening al numero 045 6712016 (lun-ven 08:00-16:00) o via mail qui.

Le sedi.

Ambulatorio vaccinale Sede di Verona – Via del Capitel, 22. Mail vaccinazionicapitel@aulss9.veneto.it. Tel. 045 8787709 (lunedì-venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30).

Ambulatorio vaccinale Sede di San Bonifacio via Circonvallazione 1. Mail: vaccinazionisbonifaciol@aulss9.veneto.it. Tel. 045.6138427 (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 12:15 alle ore 13:15).

Ambulatorio vaccinale Sede di Legnago – Via C. Gianella, 1 – c/o Ospedale Mater Salutis. Email: vaccinazioni.leg@aulss9.veneto.it. Tel.: 0442.622642 (lunedì e martedì dalle ore 16:15 alle ore 17:00, mercoledì e venerdì dalle ore 12:45 alle ore 13:45).

Ambulatorio vaccinale di Bussolengo – Via Carlo Alberto dalla Chiesa. Email: vaccinazioni.bussolengo@aulss9.veneto.it. Tel: 045.6712464 (venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30)