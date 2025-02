Esu Verona: biglietti scontati per gli studenti al Teatro Modus grazie a un accordo

Nuovo accordo per la cultura tra Esu Verona e Teatro Modus: biglietti scontati per gli studenti.

Esu Verona e Teatro Modus hanno firmato una convenzione per offrire biglietti a prezzo ridotto agli studenti dell’Università di Verona, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio.

Biglietti a 5 euro.

Grazie a questo accordo, gli studenti potranno acquistare biglietti a soli 5 euro, meno della metà del prezzo intero, per gli spettacoli organizzati dal Teatro Modus, uno spazio culturale attivo nella zona di San Zeno. Inoltre, Esu concederà il suo Patrocinio agli eventi promossi dal teatro.

Il Modus.

Il Teatro Modus è un punto di riferimento per la cultura a Verona, con circa 100 eventi all’anno. Ha ospitato artisti di fama nazionale come Moni Ovadia, Roberto Latini, Danio Manfredini, Marta Cuscunà, Giuliana Musso, Teatro dell’Elfo, Lucilla Giagnoni, Antonella Questa e Marta Dalla Via.

Esu Verona.

Negli ultimi tre anni ha stretto collaborazioni con diverse istituzioni culturali, tra cui il Teatro Salieri di Legnago, il Teatro Stabile e Palazzo Maffei – Fondazione Carlon, per rendere la cultura più accessibile agli studenti.

Cosa fare.

Gli spettacoli in convenzione sono sul sito del Teatro Modus. I biglietti si acquistano direttamente in biglietteria la sera dello spettacolo. Bisogna esibire la tessera Esu o il badge universitario per ottenere la tariffa ridotta.