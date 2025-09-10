Sabato 13 settembre a Verona il Tumulto Pride 2025.

Verona torna ad essere capitale della visibilità e dei diritti con il Tumulto Pride 2025, in programma sabato 13 settembre. La manifestazione, organizzata dalla Rete Verona Rainbow insieme a numerose realtà associative e collettivi, celebra i trent’anni da “Alziamo la testa”, la storica mobilitazione del 1995 contro le mozioni omolesbobitransfobiche del consiglio comunale veronese.

Il Pride si pone come “spazio di lotta e autodeterminazione collettiva, con un forte richiamo all’intersezionalità delle battaglie queer, transfemministe, antirazziste e ambientaliste”. Gli organizzatori sottolineano come l’obiettivo sia “occupare le strade con corpi e voci libere, contro un sistema che discrimina e reprime, ma anche contro chi svuota di senso il Pride riducendolo a marketing”.

Il percorso del corteo.

Ritrovo dalle ore 14.00 alla Stazione Porta Nuova

Partenza alle 16.00 da piazzale 25 Aprile

Il corteo attraverserà corso Porta Nuova, piazza Bra, Stradone San Fermo e Ponte delle Navi, per poi concludersi verso le 19.00 in piazza Isolo, dove la manifestazione si chiuderà alle 20.30.

La vigilia sarà animata dall’Assemblea Nazionale presso lo spazio Gigi Piccoli (venerdì 12 settembre, dalle 16.00), mentre la festa finale sarà lo Scostumato Party al Laboratorio Autogestito Paratod@s (sabato dalle 21.00).

HANNO ADERITO.

Maleducat3

Rete della Conoscenza

Unione degli Studenti

Link – Coordinamento Universitario

Legambiente Verona

Rifondazione Comunista Verona

Famiglie Arcobaleno

Rete Lenford

Non Una di Meno Verona

Potere al Popolo Verona

Sinistra Italiana

Rete per la Palestina Verona

Osservatorio di comunità per i diritti sociali

Non Una di Meno Lago di Garda

Antéros Padova

Gruppo Radici dei Diritti dell’Università di Verona

Sat Pink Verona

Mediterranea Verona