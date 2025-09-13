E’ il giorno del Tumulto Pride a Verona.

E’ partito dalla stazione di Verona Porta Nuova, con un ricordo di Moussa Diarra, il giovane maliano ucciso lo scorso 20 ottobre da un colpo di pistola sparato da un poliziotto, il Tumulto Pride edizione 2025. Una manifestazione che come sostengono gli stessi organizzatori si pone come “spazio di lotta e autodeterminazione collettiva, con un forte richiamo all’intersezionalità delle battaglie queer, transfemministe, antirazziste e ambientaliste, senza dimenticare il popolo palestinese”.

“Il pride è il nostro grido di libertà” è stata la frase di apertura urlata nei megafoni, “per i diritti di tutte e di tutti”. Il corteo, promosso dalla Rete Rainbow Verona, come da programma attraversa poi corso Porta Nuova, piazza Bra, Stradone San Fermo e Ponte delle Navi, per poi concludersi verso le 19 in piazza Isolo, per la chiusura della manifestazione alle 20.30.

HANNO ADERITO.

Maleducat3

Rete della Conoscenza

Unione degli Studenti

Link – Coordinamento Universitario

Legambiente Verona

Rifondazione Comunista Verona

Famiglie Arcobaleno

Rete Lenford

Non Una di Meno Verona

Potere al Popolo Verona

Sinistra Italiana

Rete per la Palestina Verona

Osservatorio di comunità per i diritti sociali

Non Una di Meno Lago di Garda

Antéros Padova

Gruppo Radici dei Diritti dell’Università di Verona

Sat Pink Verona

Mediterranea Verona