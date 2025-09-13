E’ il giorno del Tumulto Pride a Verona.
E’ partito dalla stazione di Verona Porta Nuova, con un ricordo di Moussa Diarra, il giovane maliano ucciso lo scorso 20 ottobre da un colpo di pistola sparato da un poliziotto, il Tumulto Pride edizione 2025. Una manifestazione che come sostengono gli stessi organizzatori si pone come “spazio di lotta e autodeterminazione collettiva, con un forte richiamo all’intersezionalità delle battaglie queer, transfemministe, antirazziste e ambientaliste, senza dimenticare il popolo palestinese”.
“Il pride è il nostro grido di libertà” è stata la frase di apertura urlata nei megafoni, “per i diritti di tutte e di tutti”. Il corteo, promosso dalla Rete Rainbow Verona, come da programma attraversa poi corso Porta Nuova, piazza Bra, Stradone San Fermo e Ponte delle Navi, per poi concludersi verso le 19 in piazza Isolo, per la chiusura della manifestazione alle 20.30.
HANNO ADERITO.
Maleducat3
Rete della Conoscenza
Unione degli Studenti
Link – Coordinamento Universitario
Legambiente Verona
Rifondazione Comunista Verona
Famiglie Arcobaleno
Rete Lenford
Non Una di Meno Verona
Potere al Popolo Verona
Sinistra Italiana
Rete per la Palestina Verona
Osservatorio di comunità per i diritti sociali
Non Una di Meno Lago di Garda
Antéros Padova
Gruppo Radici dei Diritti dell’Università di Verona
Sat Pink Verona
Mediterranea Verona