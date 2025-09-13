Controlli straordinari di carabinieri e polizia locale a Isola della Scala.

Nella serata di venerdì 12 settembre, i carabinieri di Villafranca di Verona, con il supporto dei militari della Stazione di Isola della Scala, hanno condotto un’importante operazione straordinaria di controllo del territorio all’interno del Comune di Isola della Scala. L’intervento rientra nel più ampio piano di intensificazione delle attività di vigilanza già avviato nei giorni scorsi, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati, come piazze, parchi pubblici e zone di aggregazione giovanile.

Durante il servizio sono stati controllati 27 veicoli e identificati 65 soggetti. Di questi, 5 sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada, inclusa una persona risultata positiva all’alcool test. L’operazione ha prodotto risultati significativi sul fronte del contrasto agli stupefacenti: 2 soggetti sono stati segnalati in via amministrativa quali assuntori di sostanze illecite, poiché trovati in possesso complessivamente di 2,5 grammi di hashish, destinati a uso personale. Parallelamente, la polizia locale di Isola della Scala ha svolto mirati controlli amministrativi presso 3 esercizi pubblici, per verificarne la regolarità delle attività e il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza urbana, igiene, licenze e orari di apertura.

Controlli rafforzati per la Fiera del Riso.

L’attività straordinaria di questi giorni rappresenta anche un’azione preventiva fondamentale in vista dell’imminente Fiera del Riso, uno degli eventi più attesi della provincia, che dal 19 settembre al 12 ottobre attirerà a Isola della Scala decine di migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Per garantire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, che coinvolgerà il centro cittadino, aree fieristiche, stand gastronomici e spazi pubblici, è stato predisposto un piano di sicurezza rafforzato.

La collaborazione tra carabinieri e polizia locale sarà fondamentale per assicurare il presidio del territorio, il controllo dei flussi veicolari e pedonali, e l’intervento tempestivo in caso di emergenze.