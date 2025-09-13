Manifestazione anti pride di Forza Nuova e tradizionalisti cattolici a San Zeno. La replica del Pd: “Penosa messinscena”.
Manifestazione anti pride questa mattina, sabato 13, in piazza San Zeno a Verona, con tanto di rosario “riparatore” e cappellini arcobaleno dati alle fiamme. Presenti, tra gli altri, Vito Comencini di Popolo Veneto, ex parlamentare leghista, e Luca Castellini di Forza Nuova.
Chiaro il riferimento al Tumulto Pride, in programma proprio oggi pomeriggio per le strade di Verona. Preso di mira in particolare il sindaco Damiano Tommasi, con lo striscione “Verona si vergogna di te”.
Il Pd: “Penosa messinscena”.
Il Pd ha affidato la replica a Mattia Mosconi, candidato dem alle prossime regionali, che parla senza mezzi termini di “penosa messinscena, fatta incitando, come sempre, all’odio per le minoranze e soffiando sul fuoco della discriminazione. Solidarietà al sindaco Tommasi – conclude Mosconi – questi soggetti non ci devono intimidire”.