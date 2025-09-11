Fiera del Riso: energia 100% rinnovabile grazie ad Agsm Aim

Fiera del Riso 2025 a emissioni zero: l’energia sarà tutta rinnovabile grazie ad Agsm Aim.

Grazie ad Agsm e Aim la sostenibilità torna protagonista alla Fiera del Riso di Isola della Scala, che dal 19 settembre al 12 ottobre 2025 celebrerà il riso Nano Vialone Veronese Igp e l’arte del risotto italiano. Per il secondo anno consecutivo, l’intera manifestazione sarà alimentata esclusivamente da energia verde certificata, fornita da Agsm Aim Energia.

L’Ente Fiera ha infatti ottenuto nuovamente l’attestato di garanzia che certifica l’utilizzo esclusivo di energia proveniente da fonti rinnovabili, in conformità con la delibera Arera del 2011. Un impegno che, nell’edizione 2024, aveva permesso di evitare l’immissione in atmosfera di ben 28.500 chili di CO₂.

Alla base della fornitura c’è il sistema della Garanzia di Origine (GO), riconosciuto dal Gestore Mercati Energetici. Ogni titolo GO attesta l’origine rinnovabile di un megawattora di energia immessa in rete, garantendo la tracciabilità e la trasparenza del percorso verso un futuro più sostenibile.