Musica, cibo e volontariato: la festa di fine estate è a Bussolengo

Il calendario degli eventi di settembre a Bussolengo: dalla festa dello Sport a quella di fine estate.

Settembre in festa a Bussolengo: sport, musica e volontariato per un mese di eventi all’insegna della socialità e della condivisione. Il Comune ha messo in calendario una serie di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori dall’inizio dell’autunno con sport, spettacoli, musica e tradizione.

Tre gli eventi principali: la Festa dello Sport (13 settembre), la Festa di Fine Estate (19-21 settembre) e la Festa delle Associazioni e del Volontariato (21 settembre).

La carica dello sport.

Sabato 13 settembre, dalle 9 alle 21, gli impianti sportivi di via Molinara diventeranno il cuore pulsante del paese. Società e associazioni sportive locali animeranno la giornata con esibizioni, spettacoli di danza e attività per tutti. Non mancheranno stand gastronomici e punti ristoro, per rendere l’esperienza ancora più conviviale.

L’ultima festa d’estate.

Da venerdì 19 a domenica 21 settembre, piazzale Vittorio Veneto farà da cornice alla Festa di Fine Estate, una tre giorni che unisce divertimento e musica. I più piccoli potranno scatenarsi tra gonfiabili e giostre, mentre per i più grandi spazio a street food e mercatini di hobbisti.

Il programma musicale.

Venerdì 19 settembre, ore 21:30: concerto dei Sangue Blues.

Sabato 20 settembre, ore 21:30: spettacolo di Walter Master J.

Domenica 21 settembre, ore 19:30: Perbacco Band con un tributo a Zucchero.

Sempre domenica, alle 14, sarà la volta dello spettacolo di danza dell’Associazione Danzarte.

Il volontariato.

Domenica 21 settembre, sempre in piazzale Vittorio Veneto, spazio alla Festa delle Associazioni e del Volontariato. La giornata si aprirà alle 10:45 con la sfilata del Corpo Bandistico Città di Bussolengo, accompagnato dalle realtà associative del territorio.

Alle 12, il “Pranzo della domenica” celebrerà la candidatura della cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale Unesco. Nel pomeriggio, dalle 14:30, tante attività per grandi e piccoli: esposizioni artistiche e perfino di un aliante, dimostrazioni di tai chi, yoga e danza, laboratori creativi, letture animate e un mercatino di libri usati per bambini.