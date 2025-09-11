Tocatì: torna a Verona “Arte in Gioco” per divertirsi in musei, biblioteche e palazzi.

“Arte in Gioco 2025”: Verona trasforma i musei in un grande parco del divertimento culturale dal 19 al 21 settembre in occasione del Tocatì. Assieme al Festival Internazionale dei Giochi in Strada, i Musei Civici e numerose istituzioni culturali cittadine proporranno la seconda edizione di Arte in Gioco, un percorso innovativo che unisce arte, scienza, gioco e socialità.

Non solo mostre, ma anche laboratori, visite guidate ed esperienze immersive, pensate per coinvolgere bambini, famiglie e appassionati di tutte le età. L’obiettivo è trasformare il gioco in uno strumento di conoscenza, benessere e condivisione.

Musei in festa: dall’arena in miniatura ai gladiatori.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano si potrà ammirare “Tutti pazzi per l’Arena!”, un’esposizione che mette a confronto riproduzioni in 3D dell’anfiteatro con gli scatti del fotografo austriaco Alfred Seiland. Un’esperienza che permetterà di “sorvolare” l’Arena senza staccare i piedi da terra, riflettendo sul rapporto tra originale e copia. Sempre qui sarà visitabile anche la mostra “Un gladiatore dal Colosseo a Verona”.

Il Museo di Storia Naturale accoglierà invece la mostra “Giochi di colore e fiori”, che illustra la straordinaria varietà di forme e colori delle piante attraverso campioni botanici. E a Palazzo Pompei i bambini dai 6 agli 11 anni saranno protagonisti dei laboratori “Animali in azione”.

Libri, enigmi e arte contemporanea.

La Biblioteca Civica ospiterà dal 18 al 21 settembre un percorso tematico dedicato al gioco nei libri e negli autori del Tocatì, oltre al tradizionale Mercatino dei libri. Alla Biblioteca Capitolare, i visitatori potranno scoprire le tracce del gioco nel patrimonio millenario e cimentarsi con il “Merler”, un antico gioco da tavolo.

Per chi ama le sfide, la Fondazione Miniscalchi-Erizzo organizza una caccia al tesoro tra dipinti, arredi e reperti archeologici, mentre Palazzo Maffei proporrà “Art Adventure”, un’avventura interattiva per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni.

Il Museo del Contemporaneo dell’Università di Verona, in collaborazione con Urbs Picta, proporrà invece “Arte e gioco nel Museo del contemporaneo”: una visita guidata che esplora il legame tra arte, interattività e relazione.

L’iniziativa, realizzata con il supporto dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, si inserisce a pieno titolo nel programma del Tocatì, riconosciuto dall’Unesco come Buona Pratica di Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

Come partecipare.

Il calendario degli eventi, con dettagli su attività, prenotazioni e orari, è consultabile sul sito dei Musei Civici di Verona (museicivici.comune.verona.it/arteingioco) e sul portale del Tocatì (tocati.it/arte-in-gioco). Nei giorni del festival sarà disponibile anche una mappa cartacea, in italiano e in inglese, per orientarsi tra i luoghi di gioco e cultura.