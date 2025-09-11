Dalla Valpolicella ai mercati globali: ecco chi guiderà il commerciale di Salvaterra.

Nuovo ingresso ai vertici di Salvaterra, storica realtà vitivinicola della Valpolicella, che ha nominato Silvia Minoccheri come nuova responsabile commerciale e marketing. La scelta arriva in un momento positivo per l’azienda: nei primi sei mesi del 2025 la crescita ha segnato un +5% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando la solidità della cantina sui mercati italiani ed esteri.

Salvaterra, con sede a Villa Giona, produce ogni anno quasi 3 milioni di bottiglie distribuite in oltre 50 paesi e fa parte di Veraison Group, il polo che riunisce cantine italiane d’eccellenza con l’obiettivo di accrescere la competitività internazionale del vino italiano.

Chi è Silvia Minoccheri.

La carriera di Minoccheri vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore. Dopo gli esordi in aziende come Zonin e Bisol, ha seguito progetti di sviluppo per Viticoltori dell’Acquese e per Casal Thaulero – Citra Group, contribuendo ad ampliare mercati esteri e a rinnovare strategie di marketing. Più di recente ha lavorato in Vi.V.O Cantine e in Cantina Valpolicella Negrar, rafforzando la sua competenza nei mercati globali, dall’Europa agli Stati Uniti fino all’Asia e al Sud America. Nel nuovo ruolo guiderà il commerciale Italia ed Estero, con responsabilità anche su marketing e hospitality.