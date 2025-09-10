Si tinge di “Evoluzioni” il teatro di San Martino Buon Albergo

San Martino Buon Albergo, torna “Evoluzioni”: il teatro che fa crescere la comunità.

Dopo il successo delle prime due edizioni, al teatro Peroni di San Martino Buon Albergo è pronta la terza stagione di Evoluzioni. Si tratta della rassegna teatrale curata da Ippogrifo Produzioni con la direzione artistica di Barbara Baldo. L’appuntamento inaugurerà il 15 novembre e accompagnerà il pubblico fino a marzo con un cartellone ricco di generi e grandi nomi della scena nazionale.

Il cartellone 2025/2026.

15 novembre – Rapsodia d’amore, con Corinna Grandi e Sergio Sgrilli. Un omaggio al cabaret che mescola musica, comicità e poesia.

– Rapsodia d’amore, con Un omaggio al cabaret che mescola musica, comicità e poesia. 29 novembre – Novecento di Alessandro Baricco, con Gioele Peccenini e la Atlantic Jazz Band . La leggenda del pianista sull’oceano tra parola e musica dal vivo.

– Novecento di . La leggenda del pianista sull’oceano tra parola e musica dal vivo. 17 gennaio – Lo facevo anch’io, scritto e diretto da Alberto Rizzi . Una brillante esplorazione sull’arte contemporanea, con Valeria Girelli e Alberto Mariotti .

– Lo facevo anch’io, scritto e diretto da . Una brillante esplorazione sull’arte contemporanea, con . 31 gennaio – Burattino meraviglioso di Diego Dalla Via, con Tatiana Vedovato e Igor Veljkovic. Pinocchio rivisitato alla luce delle sfide dell’intelligenza artificiale.

– Burattino meraviglioso di Diego Dalla Via, con Pinocchio rivisitato alla luce delle sfide dell’intelligenza artificiale. 14 febbraio – Tre sedie (ovvero la scenografia), nuovo spettacolo di Alessandro Fullin con Alessandra Ierse e Ussi Alzati . Una commedia surreale e raffinata.

– Tre sedie (ovvero la scenografia), nuovo spettacolo di con . Una commedia surreale e raffinata. 28 febbraio – Kohlhaas, capolavoro del teatro di narrazione di Marco Baliani. Una parabola di giustizia e ribellione che ha segnato la scena italiana.

– Kohlhaas, capolavoro del teatro di narrazione di Una parabola di giustizia e ribellione che ha segnato la scena italiana. 14 marzo – Don Camillo, dal mondo di Giovanni Guareschi, con Marco Sartorello, Paolo Rozzi e Dario Bressan. Tra ironia, fede e tradizione popolare.

Fuori abbonamento, il 28 marzo, un appuntamento speciale di teatro per famiglie: il titolo verrà scelto insieme agli spettatori, come già avvenuto lo scorso anno.

Abbonamenti e biglietti.

Abbonamento a 7 spettacoli: 80 euro intero , 65 euro ridotto .

, . Biglietti singoli: 14 euro intero , 12 euro ridotto , 5 euro under 25 .

, , . Evento fuori abbonamento (28 marzo): 7 euro intero, 3 euro ridotto.

La campagna abbonamenti si è aperta l’8 settembre alla Biblioteca Don Lorenzo Milani di San Martino Buon Albergo, con priorità ai rinnovi. Dal 22 settembre la vendita sarà attiva anche online e al Boxoffice di Verona. Per informazioni: Ippogrifo Produzioni 349 38 55 245 – infoippogrifo@gmail.com o Biblioteca di San Martino Buon Albergo 045 8874240.