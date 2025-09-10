A Custoza torna la Festa del Vino con degustazioni “musicali”

Quattro giorni di festa a Custoza: dal 12 al 15 settembre torna l’appuntamento con il vino locale.

Dal 12 al 15 settembre a Custoza una nuova edizione della Festa del Vino, l’appuntamento dedicato agli appassionati di enogastronomia. Quest’anno la manifestazione amplia il suo programma con una serie di concerti serali.

Programma.

Si parte venerdì 12 settembre alle 21 con il “Domus D Live Show”, uno spettacolo interattivo che invita gli spettatori a diventare parte integrante della performance. Sabato 13 settembre, alle 22, sarà la volta di Walter Master J, che proporrà un viaggio nella musica dance dagli anni Settanta fino ai giorni nostri.

Domenica 14, sempre alle 22, sul palco saliranno i Sugarmama, con un tributo a Zucchero, reinterpretando i suoi brani più celebri. La festa si chiuderà lunedì 15 con il rock show di Timothy Cavicchini, che culminerà in un grande spettacolo pirotecnico, per salutare l’evento.

Accanto alla musica, ogni sera dalle 19 saranno aperti gli stand enogastronomici, dove sarà possibile degustare i vini delle Cantine del Custoza e assaporare piatti della tradizione locale. Il programma prevede anche attività per tutte le età, tra cui passeggiate naturalistiche, laboratori per bambini, tornei sportivi e momenti di intrattenimento.