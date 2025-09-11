Auto usate a Verona, tra sostenibilità e digitale nel 2025

Negli ultimi anni, anche a Verona il modo di acquistare un’auto è cambiato profondamente. Se un tempo il nuovo rappresentava l’obiettivo principale, oggi sempre più cittadini preferiscono l’usato, ma non un usato qualunque: si cercano vetture selezionate, con pochi anni, chilometraggi trasparenti e facilmente confrontabili online.



Nel 2025 questa tendenza si è consolidata: le auto usate a Verona sono ormai la scelta di riferimento per chi vuole una mobilità accessibile, sicura e immediata. A spingere in questa direzione sono stati i prezzi crescenti del nuovo, le regole sempre più restrittive sulla circolazione e l’avvento di piattaforme digitali come AutoSuperMarket, che permettono di trovare in pochi minuti l’auto adatta alle proprie esigenze.

Verona, città di snodo e mercato in fermento

La posizione geografica di Verona, crocevia tra Lombardia e Veneto, gioca un ruolo chiave nel suo mercato automobilistico. Qui si incrociano le esigenze dei pendolari che lavorano tra province diverse, i flussi turistici che animano il centro storico e la mobilità urbana di chi vive e lavora in città.



Questo mix rende il mercato delle auto usate particolarmente dinamico. Secondo i dati ACI, tra gennaio e aprile 2025 si sono registrati 6.975 passaggi netti di proprietà contro 2.583 prime immatricolazioni. In pratica, per ogni auto nuova venduta, ne vengono acquistate quasi tre usate: un dato che riflette la scelta pragmatica dei veronesi.

Le spinte che orientano le scelte

Il contesto veronese ha caratteristiche peculiari che plasmano il mercato:

Normative ambientali : ZTL e blocchi alla circolazione hanno reso meno conveniente possedere auto troppo vecchie o inquinanti. Una panoramica chiara dell’importanza della qualità dell’aria si trova anche sull’approfondimento di VeronaOggi sulle misure antismog, che evidenzia come sempre più automobilisti puntino a vetture recenti e meno inquinanti.



: ZTL e blocchi alla circolazione hanno reso meno conveniente possedere auto troppo vecchie o inquinanti. Una panoramica chiara dell’importanza della qualità dell’aria si trova anche sull’approfondimento di VeronaOggi sulle misure antismog, che evidenzia come sempre più automobilisti puntino a vetture recenti e meno inquinanti. Nuove abitudini urbane : car sharing e trasporti pubblici spingono a un uso più razionale dell’auto privata.



: car sharing e trasporti pubblici spingono a un uso più razionale dell’auto privata. Efficienza e costi: cresce la richiesta di modelli con consumi ridotti e manutenzione prevedibile, soprattutto per chi lavora in città ma si sposta anche fuori provincia.



Di conseguenza, gli automobilisti locali puntano su vetture con pochi anni di vita, alimentazioni versatili e dotazioni tecnologiche aggiornate.

Alimentazioni: Verona riflette il trend nazionale

Il mercato dell’usato a Verona segue in gran parte l’andamento nazionale. Secondo UNRAE, benzina e diesel restano dominanti con oltre l’80% delle transazioni, ma il 2025 ha visto una crescita significativa delle ibride a benzina, +34,8% rispetto al 2024.

Diesel : resta preferito da chi percorre lunghe tratte fuori città, come pendolari e rappresentanti.



: resta preferito da chi percorre lunghe tratte fuori città, come pendolari e rappresentanti. Benzina : continua ad attrarre chi cerca citycar o utilitarie economiche.



: continua ad attrarre chi cerca citycar o utilitarie economiche. Ibride : in forte ascesa, soprattutto nelle famiglie che vivono in città e vogliono consumi ridotti senza rinunciare alla versatilità.



: in forte ascesa, soprattutto nelle famiglie che vivono in città e vogliono consumi ridotti senza rinunciare alla versatilità. Elettriche: ancora marginali (1,1% delle transazioni), frenate da costi iniziali elevati e infrastrutture di ricarica limitate, ma in crescita tra gli under 40.



Questo mosaico di scelte racconta bene una città che cerca equilibrio tra praticità, sostenibilità e disponibilità economica.

Il ruolo del digitale nelle decisioni di acquisto

Il vero spartiacque rispetto al passato è la digitalizzazione. Chi cerca auto usate a Verona inizia quasi sempre la propria ricerca online, confrontando centinaia di schede con parametri come chilometraggio, anno di immatricolazione, alimentazione e optional.



Portali verticali come AutoSuperMarket permettono di:

selezionare veicoli disponibili in città e provincia;



accedere a schede chiare e complete;



contattare direttamente venditori professionali.





Tra concessionario e web: l’approccio “ibrido”

Il digitale non ha sostituito del tutto il contatto diretto: molti veronesi combinano le due esperienze. Si informano online, scremano le opzioni e poi visitano uno o due rivenditori per concludere l’acquisto. È un approccio che riduce i tempi, aumenta la trasparenza e rende l’acquirente molto più consapevole.

L’identikit dell’usato smart

Nel 2025, a Verona l’auto usata ideale ha caratteristiche precise:

meno di 100.000 km,



almeno Euro 6 per circolare senza limiti,



consumi contenuti,



manutenzione documentata,



disponibilità immediata.



Questi elementi rappresentano oggi il vero valore aggiunto, perché in un mercato competitivo la differenza la fanno la trasparenza e la comparabilità delle offerte.

Verona e l’usato: un modello per il Nordest

Verona si conferma una città in grado di coniugare concretezza e innovazione. Le normative ambientali, le nuove abitudini urbane e la digitalizzazione hanno reso il mercato delle auto usate a Verona un esempio di mobilità “smart”, dove l’acquisto non è più improvvisato ma pianificato.



La provincia si propone così come un laboratorio del Nordest: un territorio che non rinuncia alla sua forte cultura automobilistica, ma che sta imparando a interpretarla in chiave moderna, sostenibile e digitale.