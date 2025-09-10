Arrestato per tentata rapina un 32enne che aveva rubato due giubbotti all’Ovs di Via Roma e buttato a terra il vigilante.

Nel pomeriggio del 9 settembre i carabinieri di Verona hanno arrestato per il reato di tentata rapina impropria un cittadino srilankese di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, all’esterno dell’Ovs di via Roma, in pieno centro storico, subito dopo essere stato colto in flagranza di reato da alcuni addetti alla vigilanza e dipendenti.

L’uomo, dopo aver asportato due giubbotti del valore complessivo di circa 100 euro, oltrepassava le casse nel tentativo di allontanarsi senza pagare. Fermato dall’addetto alla vigilanza presente all’ingresso dell’esercizio, lo faceva rovinare a terra nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

Poco dopo, l’uomo veniva definitivamente bloccato all’esterno del negozio dai dipendenti dello stesso e dai militari dell’Arma prontamente intervenuti sul posto, e tratto in arresto. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita, mentre il 32enne, dopo avere informato la Procura della Repubblica di Verona, è stato condotto in caserma e ristretto presso le camere di sicurezza del Comando carabinieri di via Salvo d’Acquisto, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si é svolto nella mattinata odierna, al termine del quale il Giudice del tribunale scaligero ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del soggetto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona e rinviato l’udienza a gennaio 2026.