Tromba d’aria e temporale a Verona: caduti alberi e pali della luce, tanti danni ma nessun ferito.

Tromba d’aria e temporale a Verona: caduti alberi e pali della luce, tanti danni ma per fortuna nessun ferito. Nella giornata di ieri, Verona è stata al centro di una serie di gravi disagi causati dal maltempo, con i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi. In tutta la regione, sono stati effettuati circa 150 interventi, e anche Verona ha registrato danni significativi. Per fortuna nessun ferito. Le squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto affrontare 40 emergenze, con gravi problemi legati al forte vento.

In città, si sono verificati numerosi danni: alberi abbattuti, pali caduti e danni strutturali. La sindaca di Buttapietra, Sara Moretto, in serata aveva segnalato su Facebook l’interruzione di via Vigasio a causa della caduta di lampioni telefonici provocata da una tromba d’aria. Ecco la foto.

A Pescantina, un vortice con una potenza inaudita, ha devastato un maneggio, spazzando via i teloni e spostando di metri le strutture in ferro che ospitavano i cavalli. Anche il cantiere di Palazzo Bocca Trezza a Veronetta ha subito danni, con il crollo di pannelli e pali di sostegno.

In Borgo Roma, un albero caduto ha abbattuto una recinzione in cemento, ostruendo la carreggiata di via Flavio Gioia. I vigili del fuoco hanno operato sul lago di Garda per effettuare salvataggi: otto i diportisti tratti in salvo. A Pastrengo, i rami caduti hanno bloccato la bretella che collega Verona nord a Lazise.