Muore a 45 anni dopo il ricovero in ospedale: lascia 4 figli e due bambini in affido.

Una donna di 45 anni, madre di quattro figli e con due bambini in affido, muore dopo un ricovero in ospedale. La signora Donata Giacometti, residente a Vicenza, il 7 giugno è stata inizialmente accolta d’urgenza all’ospedale San Bortolo della sua città. Successivamente, su richiesta della famiglia, è stata trasferita all’ospedale di San Bonifacio, in provincia di Verona.

Il decesso è avvenuto il 9 giugno a causa di setticemia, e la famiglia ritiene che ci siano state delle lacune nell’assistenza ricevuta. Per questo motivo, hanno contattato un avvocato che ha avviato un’indagine per omicidio colposo. Attualmente, non ci sono indagati ufficiali e la polizia giudiziaria della procura ha acquisito le cartelle cliniche per ulteriori accertamenti.

Il contenzioso principale riguarda il trattamento iniziale ricevuto al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo. Nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza, la signora Giacometti ha dovuto attendere cinque ore per essere visitata e successivamente è stata classificata con codice bianco per un sospetto di appendicite. Dopo altre quattro ore di attesa, il marito ha optato per il trasferimento a San Bonifacio, ma ormai la condizione della donna era gravemente compromessa. I medici sono intervenuti con un’operazione, ma la signora è deceduta poco dopo.

Le cause del decesso sono attualmente oggetto di indagine, e si sta cercando di chiarire eventuali responsabilità.