Legnago celebra Nando Orfei nel decennale della sua scomparsa: il programma

Legnago si prepara a celebrare il decennale della scomparsa di Nando Orfei con una serie di eventi speciali. Si tratta dell‘International Salieri Circus Award che si svolgerà nella cittadina dal 15 al 30 settembre. Questo prestigioso festival, giunto alla sua quarta edizione, renderà omaggio a uno dei più grandi artisti del circo del Novecento. Lo farà con una manifestazione ricca di iniziative che culmineranno al Teatro Salieri dal 26 al 30 settembre.

Il programma prevede una mostra completa dedicata alla vita e alla carriera di Nando Orfei. Uno sguardo approfondito sul suo straordinario contributo al mondo dello spettacolo. Accanto alla mostra, un convegno di studi riunirà esperti e appassionati per esplorare l’impatto duraturo di Orfei e il suo ruolo nel panorama circense internazionale. Inoltre, il festival presenterà un nuovo libro che approfondisce la sua vita e la sua carriera, offrendo ulteriori spunti di riflessione.

Questi eventi non solo celebrano l’eredità di Orfei, ma offrono anche un’opportunità per il pubblico di riscoprire e apprezzare l’influenza di questo leggendario artista. Per ulteriori informazioni sul festival e sugli eventi in programma, è possibile visitare il sito ufficiale www.saliericircus.it.

Nando Orfei.

All’anagrafe Ferdinando Orfei (Portomaggiore, 29 luglio 1934 – Milano, 7 ottobre 2014), è stato uno degli artisti e impresari più importanti nel mondo del circo internazionale del Novecento. Giocoliere, clown, acrobata, domatore e musicista, fu anche attore di cinema con indimenticabili interpretazioni nei film di Federico Fellini Amarcord, I Clowns, E la nave va. Ha avuto un ruolo importate nella cultura popolare italiana, contribuendo in maniera significativa alla diffusione e alla promozione delle arti circensi sia in Italia che all’estero.

Programma.

Domenica 15 settembre, ore 11:00 – Museo Fondazione Fioroni. Inaugurazione mostra “HERITAGE da Nando Orfei al Circo-Teatro” – Ingresso libero.

Domenica 29 settembre ore 10:45 – Vip Lounge del Teatro Salieri. Convegno “L’eredità di Nando Orfei” – Ingresso libero.

Domenica 29 settembre ore 12:00 – Vip Lounge del Teatro Salieri. Presentazione del libro “HERITAGE da Nando Orfei al Circo-Teatro” – ingresso libero.