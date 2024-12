In montagna o per mercatini di Natale in treno da Verona: ecco come fare

Con Trenitalia è conveniente e confortevole andare in montagna o per mercatini.

Con Trenitalia diventa conveniente andare in vacanza in montagna o per mercatini con la nuova offerta invernale. Un piano che mette al centro sostenibilità, intermodalità e comfort. Nel 2024, il gruppo FS ha trasportato circa mezzo miliardo di passeggeri, confermandosi un pilastro della mobilità italiana. La proposta invernale prevede collegamenti potenziati verso le mete di montagna, nuove soluzioni digitali per i treni regionali e servizi migliorati in Veneto e Verona.

Collegamenti.

Nuove tratte Venezia-Verona: Dal marzo 2025, Trenitalia aumenterà i posti disponibili nei weekend , migliorando il comfort dei treni sulla tratta più frequentata della regione.

Dal marzo 2025, Trenitalia , migliorando il più frequentata della regione. Tap&Tap : Estensione del sistema di bigliettazione contactless alle linee Verona-Rovigo , Venezia-Portogruaro Caorle e Treviso-Conegliano , semplificando l’acquisto dei biglietti.

: Estensione del sistema di alle linee , e , semplificando Nuova fermata Venezia Gazzera: Dal febbraio 2025, il Veneto avrà una fermata strategica sulla linea Venezia-Udine, migliorando la capillarità del servizio.

Viaggi Invernali: mercatini e montagne.

Trenitalia rafforza i collegamenti per le mete invernali, ideali per vacanze e mercatini di Natale.

Frecciarossa: Collega Verona e altre città a località montane come Trento, Bolzano, Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo .

Collega Verona e altre città a località montane come . FrecciaLink e Intercity Notte: Da Verona, i viaggiatori possono raggiungere comodamente le Dolomiti, il Trentino-Alto Adige e i mercatini di Natale in Svizzera .

Da Verona, i viaggiatori possono raggiungere comodamente le . Skipass scontati: Chi arriva a Oulx con i treni Trenitalia può beneficiare di sconti sugli skipass del comprensorio Via Lattea.

Busitalia Veneto: cosa offre per il periodo natalizio.

Abbonamento urbano speciale a Padova : Valido dal 1° dicembre al 6 gennaio a soli 10 euro.

: Valido dal a soli 10 euro. Servizio Park@Bus gratuito: Collega il parcheggio Fiera al centro città nei weekend e giorni prefestivi di dicembre.

Offerte e Promozioni.

Sconti per famiglie, giovani e over 60 .

. FrecciaDays: Riduzioni fino al 60% per viaggiare in giorni selezionati.

Riduzioni fino al in giorni selezionati. Promo Italia in Tour: Viaggi illimitati su treni regionali per 3 o 5 giorni a prezzi vantaggiosi, con la possibilità di modificare la data di partenza.

Viaggi illimitati su con la possibilità di modificare la data di partenza. Animali gratis a bordo: Da dicembre a gennaio, cani e gatti possono viaggiare gratuitamente su Frecce e Intercity.

News.

Da gennaio 2025, i passeggeri con biglietto regionale digitale riceveranno indennizzi automatici in caso di ritardi superiori a 60 minuti. Inoltre, l’introduzione di nuovi materiali ibridi nei treni Intercity e l’espansione delle opzioni digitali testimoniano l’impegno di Trenitalia per una mobilità sempre più sostenibile e interconnessa.