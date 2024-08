Verona è tra le top 5 delle città più appassionate di calcio.

Verona è tra le top 5 delle città più appassionate di calcio con un forte seguito di tifosi che amano sostenere la propria squadra del cuore. Secondo un sondaggio promosso dalla campagna “Tifi o Gufi?” di Superscommesse, in collaborazione con Netwin.News, la maggior parte degli appassionati preferisce incitare la propria squadra piuttosto che augurare la sconfitta ai rivali. Questo entusiasmo si riflette anche nei dati relativi alla presenza degli spettatori negli stadi di Serie A.

Nel corso dell’ultimo decennio, Verona ha mantenuto una media di 18.641 spettatori, piazzandosi tra le prime cinque squadre della Serie A per affluenza di pubblico, considerando gli stadi con una capienza inferiore ai 40.000 posti. Questo dato esclude le stagioni 2019-2020 e 2020-2021, influenzate dalla pandemia, e mostra come il tifo a Verona rimanga costantemente elevato, testimonianza della passione che i veronesi nutrono per il calcio.

In questa speciale classifica, il Lecce si posiziona al vertice con una media di 25.649 spettatori al Via del Mare, seguito dal Bologna con 21.353 tifosi al Dall’Ara e dal Genoa con 20.973 al Marassi. Sampdoria e Verona completano la top 5, dimostrando che anche in città con stadi più piccoli, il supporto dei tifosi non manca mai.

La classifica.

Ecco la classifica completa dei club che hanno avuto la media spettatori più alta negli ultimi dieci anni, tra quelli che hanno disputato almeno due stagioni di Serie A: