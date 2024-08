Salvata una cagnolina segregata su un balcone a Verona.

Anche se oggi è la giornata mondiale del cane, ci sono ancora situazioni anche a Verona come quello della cagnolina segregata su un balcone. È successo a San Bonifacio, dove la piccola Maya, una meticcia di due anni, è stata trovata in condizioni deplorevoli. Imprigionata, viveva notte e giorno su un balcone, legata a una corda di solo 50 cm.

Per fortuna, un’operatrice sociale del comune ha notato la situazione e ha deciso di intervenire. Il piccolo cane è ora sotto la cura della Lav di Verona, l’associazione per la protezione degli animali, per aiutarla a superare il trauma subito. Maya, viveva in un balcone privo di riparo, esposta a freddo, caldo e pioggia, mentre era ignorata da una “famiglia” composta da padre, madre e quattro figli.

Lasciata sola e confinata in uno spazio angusto, nonostante fosse completamente innocente, Maya ora ha la possibilità di iniziare una nuova vita, quella che le spetta di diritto.

La stessa sorte per Kira.

“Qualche settimana fa grazie alla collaborazione con delle assistenti sociali che operano in famiglie con fragilità e difficoltà avevamo recuperato Kira. Veniva da una situazione di grave difficoltà, la famiglia presso cui era tenuta non le permetteva di condurre una vita normale e la cagnolina mostrava sofferenza e disagio“.

“Oggi Kira è stata felicemente adottata da una famiglia stupenda che le ha regalato una casa, moltissimo affetto e come si vede dal suo bel musetto finalmente serenità, cosa che ogni essere vivente merita e diritto per cui ci battiamo ogni giorno.

Oggi è la giornata mondiale del cane.

Il 26 agosto 2024 si celebra la Giornata Mondiale del Cane, un’opportunità per riconoscere l’importanza dei cani nelle nostre vite e promuovere l’adozione di quelli che vivono nei rifugi. Istituita nel 2004 da Colleen Paige, attivista americana per i diritti degli animali, questa giornata si celebra il 26 agosto in ricordo del giorno in cui Paige adottò il suo primo cane, Sheltie. Nata come evento nazionale negli Stati Uniti, è rapidamente diventata una ricorrenza globale.

La Giornata Mondiale del Cane non è solo una festa, ma anche un momento per riflettere sulle problematiche che affliggono molti cani nel mondo. Mentre li consideriamo i nostri “migliori amici”, migliaia di cani vivono abbandonati per strada o in rifugi, spesso senza mai trovare una famiglia. Situazioni come quella in Turchia, dove una nuova legge prevede la cattura e detenzione permanente dei randagi, mostrano quanto sia complesso il rapporto tra società e animali.

In Italia, molti rifugi sono sovraffollati di cani, specialmente di razze come Pit Bull e Rottweiler, spesso abbandonati a causa della mancata comprensione delle loro esigenze. Adottare un cane non è solo un gesto d’amore, ma un impegno serio e a lungo termine.

Avere un amico a quattro zampe ci mantiene giovani.

Avere un animale domestico può rallentare il declino delle capacità cognitive con l’età, secondo una ricerca condotta da scienziati americani. La compagnia di un “amico a quattro zampe” sembra quindi contribuire a un invecchiamento più sano e attivo.