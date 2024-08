Farmacie di Verona, servizi di telemedicina: boom di richieste.

A Verona grande successo per i servizi di telemedicina offerti nelle farmacie in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale. Le farmacie permettono ai cittadini di fare esami importanti come l’holter cardiaco, il monitoraggio della pressione e gli elettrocardiogrammi, in convenzione.

In luglio, a Verona sono stati fatti 228 holter cardiaci, che rappresentano il 62% di tutti quelli fatti in Veneto. Inoltre sono stati fatti 95 holter pressori (59% del totale regionale) e 144 elettrocardiogrammi (46% del totale veneto).

Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, esprime soddisfazione per questi risultati, sottolineando che questi servizi permettono ai pazienti di ricevere diagnosi importanti in tempi brevi e vicino a casa, anche nelle piccole farmacie delle aree rurali.

Oltre agli esami cardiologici, a luglio le farmacie veronesi hanno eseguito anche altri servizi, come 340 screening per l’ipertensione, 247 per l’ipercolesterolemia, e monitoraggi per l’aderenza alle terapie per il diabete di tipo 2 e per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Questi servizi dimostrano quanto le farmacie stiano diventando un punto di riferimento importante per la salute della comunità.