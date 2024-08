Torna a funzionare l’orologio del castello di Villafranca.

A Villafranca, il “vecchio” orologio del castello è tornato a segnare l’ora esatta grazie all’installazione di un moderno sistema elettronico. Questo ha sostituito l’antico meccanismo del 1890 che sarà esposto nelle sale della torre, per permettere ai visitatori di ammirarlo. Il nuovo sistema elettronico controlla il movimento delle lancette e regola il rintocco delle ore sul quadrante della torre principale del castello.

L’intervento di restauro è stato voluto dal Comune di Villafranca, che considera l’orologio una parte importante del patrimonio storico locale, da tempo bisognoso di riparazione. Negli ultimi tempi, non era più in grado di indicare l’ora correttamente, spingendo il Comune a decidere di intervenire per preservare questo simbolo della comunità. La sostituzione del meccanismo si è resa necessaria anche a causa della difficoltà nel reperire pezzi di ricambio per il sistema originale.

Il Comune ha quindi optato per l’acquisto di una nuova centralina di controllo, dotata di un sistema di autoregolazione. Questo avanzato meccanismo permette all’orologio di passare automaticamente dall’ora legale a quella solare e viceversa, garantendo una precisione continua e facilitando la gestione dell’orologio nel tempo.