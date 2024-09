Verona, come cambia piazzale Guardini.

Telecamere, illuminazione e controlli: così cambia piazzale Guardini. Obiettivo accrescere sicurezza e incolumità degli studenti e delle studentesse che ogni giorno frequentano le scuole attigue all’area. E’ quanto è stato realizzato dal Comune di Verona a seguito dell’incontro tenutosi lo scorso 2 febbraio con dirigenti scolastici, studenti, rappresentanti dei genitori, alla presenza del Questore Roberto Massucci, dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e del comandante della polizia locale Luigi Altamura.

Interventi.

Sono stati quindi realizzati: già ad aprile scorso, da parte di AGSM-AIM e V-RETI, il potenziamento dell’illuminazione, con l’installazione di nuovi lampioni che ora garantiscono un’ottimale visione di tutti i punti dell’ampio piazzale.

Sicurezza e controlli.

Eliminazione autocarri. Attraverso l’emissione di specifiche ordinanze di divieto e di rimozione, oltre a controlli serrati effettuati dalla polizia locale, si è provveduto alla eliminazione di tutti gli autocarri che insistevano nell’area in grande quantità, ostruendo la visibilità del piazzale e occupando tutti i posti disponibili. Il piazzale, che resta monitorato quotidianamente, si presenta oggi come uno spazio adibito al solo parcheggio gratuito delle auto.

Da parte del Comune in collaborazione con la Circoscrizione 3^ sono stati effettuati lavori per il completo rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, che comprendono la definizione di 500 posti auto, 75 posti motorino, 6 stalli disabili e 2 carico e scarico. Si è inoltre provveduto all’asfaltatura delle parti più ammalorate.

Da febbraio ad agosto di quest’anno da parte della Polizia locale sono stati effettuati: 679 identificazioni, controllate attraverso GIANO 11.345 vetture, con la rilevazione di 51 veicoli privi assicurazione e sequestrati e 199 senza revisione. Ancora, emessi 21 verbali per prostituzione e 17 per bivacchi. Infine, grazie alle unità cinofile, ritrovati 63 gr di stupefacenti. Rafforzati anche i controlli autovelox con l’emissione, da febbraio a giugno, di 67 verbali contestati su via delle Coste.

Prevista a breve l’installazione di tre telecamere di cui due brandeggiabili e una fissa, tutte collegate con le centrali operative di polizia locale e Questura.

Il sopralluogo.

Sul posto, per un sopralluogo di verifica degli interventi effettuati, si sono recati questa mattina gli assessori alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, alle Strade Federico Benini e alla Mobilità Tommaso Ferrari. Presenti anche il Comandante della Polizia locale Luigi Altamura, il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri e i rappresentati delle società partecipate coinvolte negli interventi di sistemazione.

“Si stima che siano circa 6 mila le persone che attraversano giornalmente questi luoghi in connessione alle attività scolastiche – precisa l’assessora Stefania Zivelonghi –. Nel corso dell’assemblea di febbraio in cui abbiamo incontrato studenti, insegnanti e genitori, ci sono state presentate diverse criticità a seguito delle quali, sotto il coordinamento del comandante Altamura, si è pianificato un preciso e articolato piano di azione che ha visto la messa a terra di interventi in vista di quanto si farà con i fondi del PNRR per gli anni futuri. Nell’intento di dare immediata risposta alle necessità, abbiamo provveduto ad effettuare quanto era possibile per il controllo, la sicurezza e un complessivo riordino del piazzale. Il tutto nell’ottica di garantire la pubblica incolumità di quanti utilizzano il piazzale e un’ordinata gestione degli spazi di sosta”.