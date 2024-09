Nuova gestione per la linea Verona-Rovigo, il Pd: “Autonomia al contrario”

Il Pd interviene sull’inaugurazione della nuova gestione della linea ferroviaria Verona-Rovigo: “L’autonomia viaggia all’incontrario”.

“Sulla Verona-Rovigo il treno dell’autonomia viaggia all’incontrario.” Così il vicesegretario provinciale del Pd Verona Alessio Albertini commenta la nuova gestione della tratta Verona-Rovigo affidata dal primo settembre a Trenitalia che prende il testimone da Sistemi Territoriali.

“Salutiamo con favore questo passaggio – sottolinea Albertini – che può portare finalmente migliorie in quella che da tempo svetta nella classifica di Legambiente delle peggiori tratte ferroviarie italiane e che purtroppo ha accompagnato con innumerevoli disagi le giornate di tantissimi viaggiatori. Auspichiamo che sia davvero l’inizio di un nuovo viaggio in termini di efficienza e qualità, anche se suona quanto meno paradossale che, nel Veneto che tanto corre per l’autonomia, si finisca per preannunciare che la fine di tutti i mali di questa tratta avvenga grazie al passaggio della gestione da una società a controllo regionale a una società a controllo pubblico statale”.

“Da anni le carenze e le criticità lungo la Verona-Rovigo sono note ed evidenti – conclude Albertini -. La speranza è che la nuova gestione sappia dare risposte concrete ai problemi in tempi brevi e garantire condizioni adeguate e un servizio all’altezza a chi ne fa uso, a partire dai tanti lavoratori e studenti che quotidianamente scelgono il treno per i loro spostamenti”.