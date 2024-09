Addio alle vecchie littorine, nuova gestione Fs sulla linea Verona-Rovigo

Dal primo settembre Regionale Trenitalia è subentrata nella gestione della linea ferroviaria Verona-Rovigo.

Partita la nuova gestione per la tratta ferroviaria Verona-Rovigo. Dal primo settembre infatti Regionale Trenitalia (Gruppo FS) è subentrata alla precedente impresa ferroviaria nello svolgimento del servizio sulle linee Verona – Rovigo, Adria – Venezia e Chioggia – Rovigo.

Alla presenza di Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto con deleghe ai lavori pubblici, infrastrutture, trasporti e affari legali, Alessandra Grosso, direttore generale Infrastrutture Venete e Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, si è svolto oggi, da Rovigo a Verona, il viaggio inaugurale sotto la nuova gestione.

Addio vecchie littorine.

Il nuovo Contratto di Servizio con la Regione del Veneto – ente affidante Infrastrutture Venete – avrà una durata di dieci anni, prorogabile per altri cinque. Il volume della produzione sarà di 1,67 milioni di treni/km annui. Importanti investimenti sono previsti per il rinnovo della flotta, composta inizialmente da otto treni diesel e due ibridi, prodotti dalla Stadler, e quattro treni Minuetto che sostituiranno i vetusti mezzi Aln. A regime il parco mezzi si completerà con sette treni POP di ultima generazione prodotti da Alstom.

In quest’ottica, l’offerta sarà fortemente connessa con i servizi su gomma: previsti nuovi collegamenti durante il periodo scolastico ed estivo, ad esempio con orari in coincidenza garantita con quelli regionali veloci da e per Bologna nei festivi.

Sarà attivato un processo di integrazione del personale proveniente dalla precedente azienda per conservarne il know-how. Le nuove risorse, oltre un centinaio di lavoratori, saranno inserite nei percorsi formativi e di sviluppo a cura di Trenitalia con un impatto sicuramente positivo sulla soddisfazione professionale ed economica.