“Il 24 dicembre Il Volo in Arena per il concerto di Ferragosto”

La battuta del profilo satirico Il Grande Flagello: “Il Volo il 24 dicembre all’Arena di Verona per il concerto di Ferragosto”.

Il Volo in concerto all’Arena di Verona il prossimo 24 dicembre, vigilia di Natale. Per il concerto di Ferragosto. Con il pubblico rigorosamente vestito leggero, maniche corte, infradito e pantaloncini. Che ne pensate?

Ok, è una battuta. Per la precisione è una battuta del profilo satirico Il Grande Flagello, che si è lasciato chiaramente ispirare dal recente concerto del noto trio ad Agrigento, dove Il Volo ha registrato, il 31 agosto, il concerto di Natale, costringendo gli spettatori paganti a vestirsi pesante, con maglioni e cappotti, nonostante temperature africane. Ma a questo punto, diventa credibile anche il concerto di Ferragosto in Arena, il 24 dicembre, con le infradito. Perchè no?