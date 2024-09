Auto vola fuori strada sulla regionale a Castelnuovo: due feriti, uno è grave

Incidente a Castelnuovo, auto esce di strada: due feriti.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 2 settembre, a Castelnuovo. Erano circa le 18.45 quando un’auto è finita improvvisamente fuori strada mentre percorreva via Milano, la regionale 11, a Castelnuovo del Garda. Non si conoscono al momento le cause che hanno portato all’uscita di strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con diversi mezzi, compreso l’elicottero di Verona emergenza. Il bilancio dell’incidente è di due feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Un ferito, in codice giallo, è stato trasportato al vicino ospedale di Peschiera, mentre l’altro ferito, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)