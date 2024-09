Ciclista investito a Cerea: è grave.

Ciclista investito a Cerea stasera 2 settembre alle 20:20: il grave incidente si è verificato all’incrocio tra via Ca’ Bianca e via Palesella. Coinvolto un ciclista, che è stato investito in circostanze ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso: un’auto medica e un’ambulanza con i soccorritori.

Data la gravità dell’incidente, il codice di emergenza è stato classificato come rosso, il che indica una situazione di massima urgenza. Le autorità competenti, tra cui la polizia Stradale, sono intervenute per gestire l’emergenza e raccogliere informazioni sulla dinamica dell’incidente. Il ciclista ferito è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento. Al momento, l’evento è ancora in corso e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta.