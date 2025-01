Verona, a teatro il video della “Memoria” degli studenti del Ferraris

Giorno della Memoria: in teatro a Verona verrà proiettato il video degli studenti del Ferraris.

Mercoledì 22 gennaio, al Teatro Fonderia Aperta di Verona, sarà presentato il video “Rita Rosani”, realizzato dagli studenti dell’Iis Ferraris Fermi. Questo progetto è parte di un’iniziativa internazionale che coinvolge giovani di diversi Paesi europei per salvaguardare la memoria storica e comprendere l’importanza del passato.

Il video è nato nell’ambito del progetto europeo United – UNderstand, Inform, Think, Educate, finanziato dalla Commissione Europea. L’obiettivo è chiaro: fare conoscere la realtà storica dell’Olocausto, combattere il negazionismo e sensibilizzare le nuove generazioni.

Il Ferraris Fermi è l’unica scuola italiana a partecipare al progetto, insieme a scuole e istituzioni culturali di Croazia, Polonia e Slovenia. Con il video dedicato a Rita Rosani, giovane partigiana e medaglia d’oro della Resistenza veronese, gli studenti vogliono ispirare i loro coetanei a riflettere sul passato per costruire un futuro migliore.

La proiezione del video è alle 11:45 al Teatro Fonderia Aperta, in via del Pontiere 40. L’iniziativa è parte del programma di eventi del Comune di Verona per il Giorno della Memoria, dedicato alle vittime dell’Olocausto e ai deportati nei campi nazisti.

L’evento verrà accompagnato da un altro contributo: la proiezione di “Radio Caterina”, un breve filmato che racconta l’ingegnosa costruzione di una radio clandestina da parte di prigionieri italiani nel campo di Sandbostel. Questo simbolo di resistenza è esposto al Museo dell’Internato a Padova.